В МАГАТЭ отчитались об уровне радиации на Чернобыльской АЭС после удара российского дрона

На Чернобыльской атомной электростанции пожарные потушили тлеющие огни на крыше арки укрытия, в которую 14 февраля попал российский дрон . Радиационный фон на станции в пределах нормы.

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что за последние два дня тлеющих пожаров не обнаружено.

В настоящее время на ЧАЭС продолжают использовать тепловизоры и дроны для наблюдения за конструкцией.

Сообщается, что как регулярный радиационный мониторинг ЧАЭС, так и независимый мониторинг МАГАТЭ показал, что не было повышения нормального диапазона уровней радиации или каких-либо отклонений от нормы.

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Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал 14 февраля в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

16 февраля представители Международного агентства по атомной энергетике осмотрели укрытие Чернобыльской АЭС. Во время обхода группа МАГАТЭ зафиксировала, что в результате дроновой атаки пострадали внешняя и внутренняя оболочка арки. Там образовалось отверстие диаметром примерно 6 метров, также повреждено некоторое оборудование и электрические кабели. Однако опорные балки не получили значительных повреждений. Представители МАГАТЭ подтвердили сообщения украинской власти, что уровень радиации на месте не изменился.

Заметим, строительство нового безопасного конфайнмента над разрушенным четвёртым энергоблоком Чернобыльской АЭС было завершено в 2016 году. Для этого свои усилия вместе с Украиной объединили 45 стран-доноров, которые собрали более 1,6 млрд евро. К работе над проектом были привлечены 10 тысяч работников из 40 стран мира.

Ранее страны-вкладчики счета международного сотрудничества для Чернобыля анонсировали поддержку около 7 млн евро и согласовали направление работы по демонтажу нестабильных конструкций Объекта "Укрытие" на Чернобыльской атомной электростанции.

Также правительство выделило более 1,5 млрд грн на поддержку в безопасном состоянии укрытия ЧАЭС.