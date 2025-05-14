Франція внесла 10 млн євро на реконструкцію захисної арки над саркофагом ЧАЕС

Представники уряду Франції оголосили про внесок у розмірі 10 млн євро на рахунок Чорнобильського фонду Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Ці кошти будуть направлені на ремонт захисного укриття над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, який зазнав пошкоджень через російську атаку дронів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

"Вдячна Уряду Франції за рішення надати фінансування на відновлення захисного саркофага над Чорнобильською атомною електростанцією. Ваш внесок є надзвичайно важливим для забезпечення ядерної безпеки не лише в Україні, а й у всьому світі", — зазначила заступник міністра фінансів Ольга Зикова.

Разом з тим вона наголосила, що стратегічна мета партнерів та України щодо Чорнобильської атомної електростанції має полягати не в тому, щоб реагувати на чергові надзвичайні ситуації викликані воєнною агресією Росії, а у забезпеченні сталої, довготривалої безпеки об’єкта.

Зважаючи на масштаби пошкоджень нового укриття над четвертим енергоблоком, очікується, що вартість відновлення буде суттєвою і значно перевищувати наразі доступні ресурси. Загальні витрати на повне відновлення нового безпечного конфайнменту можуть перевищити 100 млн євро.

На сьогодні на рахунку Фонду знаходиться понад 19 млн євро. Загалом за час роботи Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля було залучено понад 26 млн євро.

Наразі французька компанія Bouygues залучена до початкового будівництва нового захисного укриття. Вона має оцінити повну міру пошкоджень укриття та розробити варіанти для довгострокового відновлення. Для підтримки цих заходів, планується виділити 5 млн євро з наявних ресурсів Фонду.

За інформацією Європейського банку реконструкції та розвитку, міжнародна спільнота надала близько 2 млрд євро на програми, що адмініструються ЄБРР у Чорнобилі, починаючи з 1995 року.

Пошкодження саркофагу ЧАЕС

Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив 14 лютого в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

16 лютого представники Міжнародного агентства з атомної енергетики оглянули укриття Чорнобильської АЕС. Під час обходу група МАГАТЕ зафіксувала, що внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень.

Будівництво безпечного конфайнменту над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС було завершено у 2016 році. Для цього свої зусилля разом з Україною об'єднали 45 країн-донорів, які зібрали більше 1,6 мільярда євро. До роботи над проєктом було залучено 10 тисяч працівників із 40 країн світу.

Нагадаємо, 7 березня завершено ліквідацію надзвичайної ситуації на ЧАЕС.