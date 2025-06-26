Международные партнеры выделяют 42,5 млн евро на восстановление арки в Чернобыле

Европейская комиссия, Франция и Великобритания объявили о дополнительных взносах на общую сумму 42,5 миллионов евро для возобновления Нового безопасного конфайнмента (Арки) над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светланы Гринчук.

Финансирование предоставляется для временного ремонта и восстановления функциональности арки. Доноры четко осознают, что расходы на полное восстановление могут превысить текущие возможности Счета, поэтому дополнительная поддержка стала необходимой. На встрече также отмечен прогресс Украины в подготовительных работах и техническом обследовании конструкций.

Франция выделяет 10,6 млн евро, Великобритания – 6,9 млн евро, а Еврокомиссия – 25 млн евро. Кроме того, еще 5 млн. евро будет направлено в рамках Грантового соглашения №5 на анализ повреждений и проведение комплекса мероприятий по временному ремонту защитного сооружения.

Напомним, в марте из административного бюджета Счета уже было выделено 400 тысяч евро для первоочередного исследования повреждений НБК после произошедшего в феврале 2025 года инцидента.

Гринчук поблагодарила партнеров за оперативную реакцию, помощь в период полномасштабной войны и поддержку ядерной безопасности. По ее словам, международное участие и координация со стороны ЕБРР, МАГАТЭ и донорских стран являются ключевыми в сохранении стабильности на Чернобыльской площадке — не только в интересах Украины, но и всей Европы.

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал 14 февраля в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

Напомним, 7 марта завершено ликвидацию чрезвычайной ситуации на ЧАЭС.