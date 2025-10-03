Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,05

EUR

48,50

+0,13

Готівковий курс:

USD

41,25

41,16

EUR

48,77

48,55

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росія навмисно знеструмила ЗАЕС: планують під'єднати станцію до своєї енергомережі і запустити реактори

ЗАЕС
РФ на ЗАЕС навмисно вимкнула електроенергію, аби підʼєднати її до своєї мережі. Фото: Енергоатом

Росія навмисно знеструмила окуповану Запорізьку атомну електростанцію, оскільки готується під'єднати її до своєї енергосистеми.

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Росія навмисно відключила електроенергію на Запорізькій атомній електростанції. Це було ручне відключення, проведене як випробування, поки Росія готується до повторного підключення окупованої Запорізької АЕС до власної електромережі", – наголосив дипломат.

За його словами, наступним кроком може бути запуск реактора під окупацією – без належного охолодження, без відповідних ліцензій та наглядових процедур.  

Очільник МЗС підкреслив: подібні дії Москви збільшують ризик ядерних інцидентів та "прокладають шлях до катастрофи".

Сибіга зауважив, що ситуацію на ЗАЕС потрібно розглядати як військовий маневр.

"Нещодавній блекаут на Чорнобильській АЕС, спричинений російським ударом по підстанції, ще раз продемонстрував, як Москва використовує ядерну безпеку як зброю", – зазначив дипломат.

Голова українського МЗС закликав МАГАТЕ, його держави-члени та всіх відповідних партнерів вжити всіх можливих заходів, включно з гарантіями безпеки, тимчасовими вікнами припинення вогню, безперешкодним доступом для ремонтних бригад та наданням спеціалізованого обладнання, щоб дозволити негайне проведення відновлювальних робіт на залишковій резервній лінії та швидке відновлення численних незалежних зовнішніх джерел живлення Запорізької АЕС.

10-й блекаут за час окупації станції

23 вересня внаслідок чергової провокації з боку російських військових було пошкоджено лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми. Це десятий блекаут від початку російської окупації станції.

"За інформацією "Укренерго", на контрольованій Україною території ця лінія є справною, і жодних технічних перешкод для її використання не існує. Але окупаційна адміністрація ЗАЕС свідомо не підключає  електростанцію до лінії електропередачі 750 кВт,  аби продовжити дезінформаційну кампанію проти України.

Лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми, було пошкоджено внаслідок чергової провокації з боку російських військових. Відтоді станція отримує електроенергію від дизельних генераторів, які, зі свого боку, призначені тільки для аварійного живлення і не здатні тривалий час забезпечувати потреби атомного об’єкта.

Окупована РФ Запорізька АЕС залишалася на одній лінії живлення 750 кВ рекордні майже п'ять місяців, з 7 травня, після того як було пошкоджено останню резервну лінію 330 кВ. 

Нагадаємо, що надійне і стабільне зовнішнє електропостачання було визначене генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі одним із семи невід’ємних стовпів ядерної безпеки та одним із п'яти принципів для запобігання ймовірній аварії та забезпечення цілісності окупованої ЗАЕС.

Автор:
Світлана Манько