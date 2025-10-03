Росія навмисно знеструмила ЗАЕС: планують під'єднати станцію до своєї енергомережі і запустити реактори

Росія навмисно знеструмила окуповану Запорізьку атомну електростанцію, оскільки готується під'єднати її до своєї енергосистеми.

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Росія навмисно відключила електроенергію на Запорізькій атомній електростанції. Це було ручне відключення, проведене як випробування, поки Росія готується до повторного підключення окупованої Запорізької АЕС до власної електромережі", – наголосив дипломат.

За його словами, наступним кроком може бути запуск реактора під окупацією – без належного охолодження, без відповідних ліцензій та наглядових процедур.

Очільник МЗС підкреслив: подібні дії Москви збільшують ризик ядерних інцидентів та "прокладають шлях до катастрофи".

Сибіга зауважив, що ситуацію на ЗАЕС потрібно розглядати як військовий маневр.

"Нещодавній блекаут на Чорнобильській АЕС, спричинений російським ударом по підстанції, ще раз продемонстрував, як Москва використовує ядерну безпеку як зброю", – зазначив дипломат.

Голова українського МЗС закликав МАГАТЕ, його держави-члени та всіх відповідних партнерів вжити всіх можливих заходів, включно з гарантіями безпеки, тимчасовими вікнами припинення вогню, безперешкодним доступом для ремонтних бригад та наданням спеціалізованого обладнання, щоб дозволити негайне проведення відновлювальних робіт на залишковій резервній лінії та швидке відновлення численних незалежних зовнішніх джерел живлення Запорізької АЕС.

10-й блекаут за час окупації станції

23 вересня внаслідок чергової провокації з боку російських військових було пошкоджено лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми. Це десятий блекаут від початку російської окупації станції.

"За інформацією "Укренерго", на контрольованій Україною території ця лінія є справною, і жодних технічних перешкод для її використання не існує. Але окупаційна адміністрація ЗАЕС свідомо не підключає електростанцію до лінії електропередачі 750 кВт, аби продовжити дезінформаційну кампанію проти України.

Лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми, було пошкоджено внаслідок чергової провокації з боку російських військових. Відтоді станція отримує електроенергію від дизельних генераторів, які, зі свого боку, призначені тільки для аварійного живлення і не здатні тривалий час забезпечувати потреби атомного об’єкта.

Окупована РФ Запорізька АЕС залишалася на одній лінії живлення 750 кВ рекордні майже п'ять місяців, з 7 травня, після того як було пошкоджено останню резервну лінію 330 кВ.

Нагадаємо, що надійне і стабільне зовнішнє електропостачання було визначене генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі одним із семи невід’ємних стовпів ядерної безпеки та одним із п'яти принципів для запобігання ймовірній аварії та забезпечення цілісності окупованої ЗАЕС.