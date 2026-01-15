Запланована подія 2

Запорожскую АЭС россияне превратили в военную базу: "Энергоатом" заявляет о ядерном терроризме (ВИДЕО)

ЗАЭС
оккупанты держат технику на территории ЗАЭС / Энергоатом

Украинские военные сняли, как российская армия удерживает технику на территории захваченной Запорожской атомной электростанции. В НАЭК "Энергоатом" заявляют о ядерном терроризме и отмечают, что российские террористы и дальше подвергают опасности Украину и весь мир, превратив захваченный гражданский объект в военную базу.

Как пишет Delo.ua, соответствующее видео   опубликовал   спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Это — видео Запорожской АЭС из БпЛА-разведчика. Видео очень и очень свеженькое. На нем видно, как российская военная техника стоит прямо у ядерных реакторов, что является нарушением норм Международного гуманитарного права. Им запрещено использовать АЭС как военные объекты, но на это врагу плевать", — отметил он.

В НАЭК "Энергоатом" подчеркнули, что по информации Волошина, россияне используют временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию как площадку для запуска беспилотных летательных аппаратов по территории Украины.

Кроме того, в непосредственной близости к энергоблокам станции оккупанты хранят оружие и военную технику.

"Это грубое нарушение норм международного гуманитарного права и принципов ядерной и радиационной безопасности", - подчеркнули в "Энергоатоме".

Там в очередной раз подчеркнули, что Запорожская АЭС должна быть как можно быстрее полностью демилитаризована, освобождена от присутствия оккупационных войск и возвращена под полный контроль Украины и ее законного оператора. Только в этих условиях можно гарантировать надежную и стабильную эксплуатацию станции и обеспечить ядерную безопасность Украины и всего европейского региона.

На ЗАЭС возбуждены почти все столбы ядерной безопасности

На Запорожской АЭС возбуждено шесть из семи "столпов ядерной безопасности". Речь идет о семи ключевых компонентах ядерной и физической защиты, определенных МАГАТЭ в начале полномасштабного российского вторжения:

  • физическая цельность;
  • исправность оборудования;
  • отсутствие давления на персонал;
  • надежное электроснабжение;
  • непрерывная логистика;
  • радиационный контроль;
  • функционирование каналов связи

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что на ЗАЭС осталась лишь одна внешняя линия электропередачи, создающая "серьезные риски для безопасности". Он напомнил, что все шесть реакторов станции находятся в состоянии холодной остановки, и при нынешних условиях ни один реактор не может быть безопасно запущен.

Заметим, в течение последнего времени сотрудники МАГАТЭ фиксируют ухудшение ситуации с системой.   охлаждение реакторов   оккупированной находящимися в состоянии холодного останова россиянами Запорожской АЭС.

ЗАЭС не хватает воды, поскольку российские военные взорвали дамбу Каховского водохранилища, которое обеспечивало водопотребление атомного объекта. Поэтому уровень воды в водохранилище-охладителе продолжает снижаться.

В настоящее время МАГАТЭ настаивает на немедленном   строительстве насосной станции   для охлаждения реакторов Запорожской АЭС

Автор:
Светлана Манько