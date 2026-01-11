МАГАТЭ ведет переговоры о временном перемирии по ремонту линии на Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало консультации с Украиной и Россией по установлению временной зоны прекращения огня для ремонта последней резервной линии электропередач 330 кВ Запорожской АЭС, поврежденной во время военных действий.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на МАГАТЭ.

"МАГАТЭ продолжает активно сотрудничать с обеими сторонами для обеспечения ядерной безопасности и охраны на станции. Мы уверены, что Российская Федерация и Украина будут продолжать конструктивно сотрудничать с нами для проведения этих необходимых ремонтных работ и уменьшения риска аварии", – отметил Гросси.

По информации агентства, переговоры начались 2 января и предложение предусматривает создание временной зоны прекращения огня примерно в 10 км от открытого распределительного устройства 330 кВ ЗАЭС, чтобы украинские техники могли безопасно выполнить ремонтные работы. Сейчас станция полностью зависит от единственной функционирующей линии 750 кВ.

МАГАТЭ также сообщает о значительном увеличении военной активности вокруг станции, в том числе взрывах, которые слышны поблизости, а также о влиянии военных нападений на электрическую инфраструктуру на безопасность других украинских АЭС – Хмельницкой, Ровенской, Южноукраинской и Чернобыльской.

Из-за постоянной угрозы безопасности Гросси объявил о готовящейся новой экспертной миссии агентства на электрические подстанции Украины. Последнее временное перемирие по поводу оккупированной ЗАЭС происходило 29 декабря 2025 года во время ремонтных работ на линии электропередачи.

С начала российской оккупации 4 марта 2022 г. Запорожская АЭС неоднократно переживала частичные и полные отключения электропитания с запуском аварийных дизель-генераторов. Любой отказ этих систем мог привести к аварийной ситуации.

Напомним, 3 января в результате боевых действий временно оккупированная Запорожская АЭС потеряла питание с одной из высоковольтных линий электропередачи.