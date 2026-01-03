Запланована подія 2

В результате обстрелов ЗАЭС потеряла одну из линий питания

В результате боевых действий ночью временно оккупированная Запорожская атомная электростанция потеряла питание с одной из высоковольтных линий электропередачи.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго .

Во время полномасштабной войны российские обстрелы неоднократно приводили к повреждениям линий питания ЗАЭС. Всего на станции уже зафиксировано 12 полных блекаутов, последний из которых произошел менее месяца назад.

Кроме того, Россия целенаправленно выводит из строя энергетическую инфраструктуру на временно оккупированной территории и пытается подключить Запорожскую АЭС к собственной энергосистеме в условиях боевых действий и оккупации.

В то же время ночью враг снова нанес удары по энергетической инфраструктуре Николаевской и Херсонской областей. В результате в Николаевской области зафиксированы обесточивание потребителей. В Херсонской области повторно была атакована Херсонская ТЭЦ.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики работают в непрерывном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

В Одесской и Киевской областях продолжаются работы по стабилизации электроснабжения после предварительных вражеских атак.

Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. В этих районах ситуация остается самой сложной из-за постоянных обстрелов и усложненного доступа для проведения ремонтных работ.

Напомним, 2 января российская армия продолжила атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Ночью отмечены удары в Николаевской и Запорожской областях.

Автор:
Татьяна Гойденко