- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
РФ атаковала энергообъекты в двух областях
2 января русская армия продолжила атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Ночью отмечены удары в Николаевской и Запорожской областях.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак на брифинге.
По его словам, к утру остаются обесточенными потребители в Запорожской области, в частности в Запорожье, а также в других прифронтовых регионах.
Кроме того, в Одесской и Киевской областях продолжается восстановление поврежденного ранее врагом оборудования. В частности, в Одесской области после предварительных атак без электроснабжения остаются более 11 тысяч потребителей.
Также из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 27 населенных пунктов в Ивано-Франковской области и 17 населенных пунктов во Львовской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением линий.
Андарак подчеркнул, что для балансировки энергосистемы осуществляется импорт электроэнергии и применяются меры по ограничению потребления.
2 января в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Заметим, к концу декабря зафиксировано более 2000 ударов армии РФ по энергосетям и около 440 ударов по энергообъектам. Каждый месяц из-за действий врага система теряет в среднем 60 трансформаторов.