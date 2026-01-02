РФ атаковала энергообъекты в двух областях

2 января русская армия продолжила атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Ночью отмечены удары в Николаевской и Запорожской областях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак на брифинге.

По его словам, к утру остаются обесточенными потребители в Запорожской области, в частности в Запорожье, а также в других прифронтовых регионах.

Кроме того, в Одесской и Киевской областях продолжается восстановление поврежденного ранее врагом оборудования. В частности, в Одесской области после предварительных атак без электроснабжения остаются более 11 тысяч потребителей.

Также из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 27 населенных пунктов в Ивано-Франковской области и 17 населенных пунктов во Львовской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением линий.

Андарак подчеркнул, что для балансировки энергосистемы осуществляется импорт электроэнергии и применяются меры по ограничению потребления.

2 января в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Заметим, к концу декабря зафиксировано более 2000 ударов армии РФ по энергосетям и около 440 ударов по энергообъектам. Каждый месяц из-за действий врага система теряет в среднем 60 трансформаторов.