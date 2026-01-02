РФ атакувала енергооб’єкти у двох областях

2 січня російська армія продовжила атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури. Вночі зафіксовані удари у Миколаївській та Запорізькій областях.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступника міністра енергетики України Роман Андарак на брифінгу.

За його словами, на ранок залишаються знеструмленими споживачі у Запорізькій області, зокрема в місті Запоріжжя, а також в інших прифронтових регіонах.

Крім того, на Одещині та Київщині триває відновлення пошкодженого раніше ворогом обладнання. Зокрема, на Одещині після попередніх атак без електропостачання залишаються понад 11 тисяч споживачів.

Також через несприятливі погодні умови знеструмлені 27 населених пунктів в Івано-Франківській області та 17 населених пунктів у Львівській області. Ремонтні бригади працюють над відновленням ліній.

Андарак підкреслив, що для балансування енергосистеми здійснюється імпорт електроенергії та застосовуються заходи з обмеження споживання.

2 січня у більшості регіонів діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості і бізнесу.

Зауважимо, на кінець грудня зафіксовано понад 2000 ударів армії РФ по енергомережах і близько 440 ударів по енергообʼєктах. Кожного місяця через дії ворога система втрачає в середньому 60 трансформаторів.