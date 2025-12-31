Українські удари по енергетичних об'єктах Росії досягли місячного рекорду – Вloomberg

Цього місяця Україна посилила атаки на російську енергетичну інфраструктуру, завдавши удару по найбільшій кількості об'єктів та найширшому колу цілей з початку війни.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Згідно з даними, зібраними агентством, у грудні було здійснено щонайменше 24 атаки на російські нафтопереробні заводи, нафтові танкери та інші об'єкти в морі, а також на магістральну нафтову інфраструктуру.

Київ також посилив атаки на морську інфраструктуру, включаючи неодноразові удари по нафтогазовим родовищам ПАТ "Лукойл" у Каспійському морі. Протягом місяця також було завдано ударів по чорноморських портах Тамань і Ростов, внаслідок чого загорілося кілька танкерів, і продовжено атаки на тіньовий флот Росії.

Ці удари посилюють тиск на російський експорт, який і так зазнає труднощів через міжнародні санкції проти провідних виробників нафти країни. Хоча Москва все ще постачає значні обсяги сирої нафти, потік нафтодоларів — ключового джерела фінансування її війни — скорочується, і уряд РФ очікує, що доходи від нафти і газу цього року впадуть до 23% бюджетних доходів, що є рекордно низьким показником.

Тим часом Росія продовжує регулярно завдавати ударів по українських енергетичних та цивільних цілях, залишаючи тисячі людей без світла, води та опалення на тлі мінусових температур.

Нагадаємо, вночі 31 грудня Росія атакувала два енергообʼєкти компанії ДТЕК в Одеській області. Пошкодження значні, а відновлення обладнання до працездатного стану потребуватиме часу.