Украинские удары по энергетическим объектам России достигли месячного рекорда — Вloomberg

война, оружие
Украина увеличила количество ударов по энергетическим объектам России / Генеральный штаб ВСУ

В этом месяце Украина усилила атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, нанеся удар по наибольшему количеству объектов и широкому кругу целей с начала войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Согласно данным, собранным агентством, в декабре было совершено по меньшей мере 24 атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные танкеры и другие объекты в море, а также на магистральную нефтяную инфраструктуру.

Киев также усилил атаки на морскую инфраструктуру, включая неоднократные удары по нефтегазовым месторождениям ПАО "ЛУКойл" в Каспийском море. В течение месяца также были нанесены удары по черноморским портам Тамань и Ростов, в результате чего загорелось несколько танкеров, и продолжены атаки на теневой флот России.

Эти удары усиливают давление на российский экспорт, которое и так испытывает трудности из-за международных санкций против ведущих производителей нефти страны. Хотя Москва все еще снабжает значительные объемы сырой нефти, поток нефтедолларов — ключевого источника финансирования ее войны — сокращается, и правительство РФ ожидает, что доходы от нефти и газа в этом году упадут до 23% бюджетных доходов, что является рекордно низким показателем.

Тем временем Россия продолжает регулярно наносить удары по украинским энергетическим и гражданским целям, оставляя тысячи людей без света, воды и отопления на фоне минусовых температур.

Напомним, в ночь на 31 декабря Россия атаковала два энергообъекта компании ДТЭК в Одесской области. Повреждения значительны, а восстановление оборудования до трудоспособного состояния потребует времени.

Автор:
Татьяна Ковальчук