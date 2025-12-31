Росія атакувала два енергообʼєкти ДТЕК

Вночі 31 грудня Росія атакувала два енергообʼєкти компанії ДТЕК в Одеській області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що пошкодження значні, а відновлення обладнання до працездатного стану потребуватиме часу.

В ДТЕК наголосили, що впродовж грудня ворог значно пошкодив десять підстанцій на Одещині, а з початку року атакував 25 енергообʼєктів області.

Енергетики працюють цілодобово, щоб повернути світло.

23 грудня Росія знову атакувала теплоелектростанції компанії ДТЕК.Внаслідок атаки постраждало обладнання ТЕС.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.