Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,39

+0,17

EUR

49,86

+0,20

Готівковий курс:

USD

42,35

42,20

EUR

50,05

49,85

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації

Росія атакувала два енергообʼєкти ДТЕК

атака
У ніч на 31 грудня ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Одещини / Одеська ОВА

Вночі 31 грудня Росія атакувала два енергообʼєкти компанії ДТЕК в Одеській області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що пошкодження значні, а відновлення обладнання до працездатного стану потребуватиме часу.

В ДТЕК наголосили, що впродовж грудня ворог значно пошкодив десять підстанцій на Одещині, а з початку року атакував 25 енергообʼєктів області.

Енергетики працюють цілодобово, щоб повернути світло.

23 грудня Росія знову атакувала теплоелектростанції компанії ДТЕК.Внаслідок атаки постраждало обладнання ТЕС. 

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.

Автор:
Світлана Манько