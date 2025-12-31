- Категорія
Росія атакувала два енергообʼєкти ДТЕК
Вночі 31 грудня Росія атакувала два енергообʼєкти компанії ДТЕК в Одеській області.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДТЕК.
Зазначається, що пошкодження значні, а відновлення обладнання до працездатного стану потребуватиме часу.
В ДТЕК наголосили, що впродовж грудня ворог значно пошкодив десять підстанцій на Одещині, а з початку року атакував 25 енергообʼєктів області.
Енергетики працюють цілодобово, щоб повернути світло.
23 грудня Росія знову атакувала теплоелектростанції компанії ДТЕК.Внаслідок атаки постраждало обладнання ТЕС.
Про ДТЕК
Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.
Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.
Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.