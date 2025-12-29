Ворог не припиняє атаки на енергосистему України: за місяць РФ вибиває у середньому по 60 трансформаторів

На кінець грудня зафіксовано понад 2000 ударів армії РФ по енергомережах і близько 440 ударів по енергообʼєктах. Кожного місяця через дії ворога система втрачає в середньому 60 трансформаторів.

Як пише Delo.ua про це заявив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов в інтерв’ю "Forbes Україна".

За словами Некрасова, за три місяці осені було пошкоджено потужності обсягом 8000 МВт. Станом на грудень, енергетикам вдалося близько половини цієї потужності відновити. Проте ворог не припиняє обстріли.

"Росія атакує не тільки електростанції, а й електромережі, підстанції та газовидобувну інфраструктуру. На 26 грудня було девʼять масованих ударів, кожні 10-15 днів", — зазначив він.

При цьому прифронтові регіони та міста в "півкільці" від Чернігова до Одеси зазнають обстрілів фактично щодня.

"На кінець грудня зафіксовано понад 2000 ударів по енергомережах і близько 440 ударів по енергообʼєктах. За місяць росіяни вибивають у середньому по 60 трансформаторів", — розповів Некрасов.

Стратегія ворога

Сьогодні головною ціллю агресора є не стільки повний блекаут, скільки спроба розірвати цілісність енергосистеми. Це може призвести до значних проблем з енергопостачанням на Лівобережжі та в окремих районах Правобережжя.

Росіяни постійно змінюють стратегію. "Зараз, у них план такий – качнути суспільство. Але ми виходимо з того, що атаки будуть постійно – формуємо запас обладнання, відновлюємо пошкоджене, працюємо 24/7", — підкреслив в.о. міністра енергетики.

Нагадаємо, станом на 29 грудня ситуація в енергосистемі залишається складною, але контрольованою. Для балансування активно використовується імпорт електроенергії, а також застосовуються заходи з обмеження споживання, а в окремих областях вимушено запроваджені аварійні відключення світла.