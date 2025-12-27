Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,93

--0,22

EUR

49,43

--0,26

Готівковий курс:

USD

42,25

42,15

EUR

49,95

49,75

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Масована атака РФ: у Києві та області понад 500 тисяч споживачів без світла

відключення світла
У Києві та області понад 500 тисяч споживачів без світла / Shutterstock

Російські війська вночі 27 грудня здійснили масовану атаку на енергетичну та цивільну інфраструктуру України. Під ударами опинилися об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії у Києві та Київській області.

Як інформує Delo.ua, про це під час брифінгу повідомив виконувач обов’язків міністра енергетики України Артем Некрасов.

За його словами, загалом ворог застосував майже 500 ударних безпілотників та близько 40 ракет, зокрема аеробалістичні ракети типу "Кинджал". Протягом дня атаки на енергетичну інфраструктуру продовжувалися.

Внаслідок обстрілів суттєвих пошкоджень зазнали підстанції, повітряні лінії електропередачі та окремі об’єкти генерації. Через це у Києві та Київській області вимушено запроваджено аварійні відключення електроенергії. У більшості регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Станом на 15:00 у Києві та Київській області знеструмлено понад 500 тисяч споживачів. Також через російські атаки є знеструмлені абоненти в інших регіонах — зокрема, на Чернігівщині без електропостачання залишаються понад 22 тисячі споживачів.

Попри значні пошкодження, об’єднана енергосистема України залишається цілісною та продовжує працювати паралельно з енергосистемою континентальної Європи. Для її балансування використовується імпорт електроенергії та застосовуються заходи з обмеження споживання.

Ліквідація наслідків атак і відновлення електро- та теплопостачання вже розпочалися. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, однак виконання робіт ускладнюється постійними повітряними тривогами. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло і тепло в оселі українців.

Нагадаємо, 27 грудня війська РФ здійснили масований удар по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки знеструмлені споживачі у Києві, Київській та Чернігівській областях.

Автор:
Тетяна Гойденко