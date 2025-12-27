Масована атака РФ: у Києві та області понад 500 тисяч споживачів без світла

Російські війська вночі 27 грудня здійснили масовану атаку на енергетичну та цивільну інфраструктуру України. Під ударами опинилися об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії у Києві та Київській області.

Як інформує Delo.ua, про це під час брифінгу повідомив виконувач обов’язків міністра енергетики України Артем Некрасов.

За його словами, загалом ворог застосував майже 500 ударних безпілотників та близько 40 ракет, зокрема аеробалістичні ракети типу "Кинджал". Протягом дня атаки на енергетичну інфраструктуру продовжувалися.

Внаслідок обстрілів суттєвих пошкоджень зазнали підстанції, повітряні лінії електропередачі та окремі об’єкти генерації. Через це у Києві та Київській області вимушено запроваджено аварійні відключення електроенергії. У більшості регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Станом на 15:00 у Києві та Київській області знеструмлено понад 500 тисяч споживачів. Також через російські атаки є знеструмлені абоненти в інших регіонах — зокрема, на Чернігівщині без електропостачання залишаються понад 22 тисячі споживачів.

Попри значні пошкодження, об’єднана енергосистема України залишається цілісною та продовжує працювати паралельно з енергосистемою континентальної Європи. Для її балансування використовується імпорт електроенергії та застосовуються заходи з обмеження споживання.

Ліквідація наслідків атак і відновлення електро- та теплопостачання вже розпочалися. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, однак виконання робіт ускладнюється постійними повітряними тривогами. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло і тепло в оселі українців.

