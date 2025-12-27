Запланована подія 2

Атака РФ: в Киеве и области более 500 тысяч потребителей без света

отключение света
В Киеве и области более 500 тысяч потребителей без света / Shutterstock

Российские войска ночью 27 декабря совершили массированную атаку на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины. Под ударами оказались объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в Киеве и в Киевской области.

Как сообщает Delo.ua, об этом во время брифинга сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Украины Артем Некрасов.

По его словам, всего враг применил почти 500 ударных беспилотников и около 40 ракет, в том числе аэробалистические ракеты типа "Кинжал". В течение дня атаки на энергетическую инфраструктуру продолжались.

В результате обстрелов были повреждены подстанции, воздушные линии электропередачи и отдельные объекты генерации. Поэтому в Киеве и Киевской области вынуждены были введены аварийные отключения электроэнергии. В большинстве регионов Украины продолжают действовать графики почасовых отключений, а также ограничение мощности промышленности и бизнеса.

По состоянию на 15:00 в Киеве и Киевской области обесточены более 500 тысяч потребителей. Также из-за российских атак есть обесточенные абоненты в других регионах — в частности, на Черниговщине без электроснабжения остаются более 22 тысяч потребителей.

Несмотря на значительные повреждения, объединенная энергосистема остается целостной и продолжает работать параллельно с энергосистемой континентальной Европы. Для ее балансировки используется импорт электроэнергии и применяются меры по ограничению потребления.

Ликвидация последствий атак и возобновление электро- и теплоснабжения уже началась. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, однако выполнение работ усложняется постоянными воздушными тревогами. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло в дома украинцев.

Напомним, 27 декабря войска РФ нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки обесточены потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях.

Автор:
Татьяна Гойденко