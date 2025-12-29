В окремих областях вимушено застосовуються аварійні відключення електроенергії

Попри постійні російські атаки, ситуація в енергосистемі залишається складною, але контрольованою. Для балансування активно використовується імпорт електроенергії, а також застосовуються заходи з обмеження споживання, а в окремих областях вимушено запроваджені аварійні відключення світлв.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник на брифінгу.

Він нагадав, що впродовж минулого тижня ворог щодня атакував об’єкти енергетичної інфраструктури України. Енергосистема зазнала однієї масованої та понад 43 прицільних атак, зафіксовано близько 118 пошкоджень мереж.

Крім того, чотири рази Росія атакувала об’єкти групи "Нафтогаз", зокрема Херсонську ТЕЦ, яка є єдиним джерелом тепла для міста.

Колісник зауважив, що об’єднана енергосистема України є цілісною та продовжує працювати синхронно з енергосистемою континентальної Європи. Для балансування активно використовується імпорт електроенергії, а також застосовуються заходи з обмеження споживання.

За словами заступника міністра, остання російська атака призвела до суттєвих пошкоджень енергетичної інфраструктури Київщини. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Станом на ранок у Київській області без електропостачання залишаються понад 9 тисяч споживачів. На лівобережжі Києва та в окремих районах області діють аварійні відключення.

Крім того, через несприятливі погодні умови у низці регіонів знеструмлені споживачі у 215 населених пунктах.

Для стабілізації роботи енергосистеми в окремих областях вимушено застосовуються аварійні відключення. У решті регіонів діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу.

Нагадаємо, 27 грудня війська РФ здійснили масований удар по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки знеструмлені споживачі у Києві, Київській та Чернігівській областях.