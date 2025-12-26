Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Менше відключень: Україна нарощуватиме когенераційні потужності

електроенергія
Уряд готує план зміцнення енергосистеми / Depositphotos

Уряд планує подвоїти потужності когенераційної мережі в Україні у 2026 році. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко доручила профільним міністерствам розробити план нарощення когенерації, скасувати регуляторні бар'єри та створити спеціальні тарифи на газ для підприємців, які забезпечуватимуть енергією об'єкти критичної інфраструктури.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Свириденко.

Уряд продовжує розбудовувати когенераційну мережу, яка забезпечить енергетичну стійкість громад і зменшить залежність від великих енергетичних об'єктів, що цілеспрямовано знищуються ворогом.

За словами Свириденко, Міненергетики до кінця грудня має надати план нарощення когенерації на 2026 рік із конкретними показниками та заходами. Очікується збільшення потужностей удвічі порівняно з поточними показниками.

Уряд скасовує регуляторні бар'єри для розвитку когенерації. Міністерство економіки отримало завдання створити єдине вікно для бізнесу з питань приєднання до мереж. Алгоритм для підприємців має стати простим і зрозумілим, а всі питання оперативно розглядатимуться та вирішуватимуться.

Вона зазначає, що уряд розвиває фінансові стимули для інвестицій бізнесу в когенерацію. Зокрема, опрацьовується спеціальний тариф на газ для власників когенераційних установок, які забезпечуватимуть роботу об'єктів критичної інфраструктури на місцях.

НКРЕКП та Держенергонагляд мають забезпечити захист прав суб'єктів господарювання, які готові долучатися до розбудови мережі.

За словами Юлії Свириденко, більше потужностей від когенерації означає менше відключень світла по всій країні.

Додамо, упродовж 2025 року в Україні було збудовано та введено в експлуатацію понад 1 000 МВт сонячної генерації, близько 500 МВт газової генерації, а також близько 500 МВт потужностей установок зберігання енергії.

Автор:
Тетяна Гойденко