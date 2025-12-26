Меньше отключений: Украина будет наращивать когенерационные мощности

Правительство планирует удвоить мощности когенерационной сети в Украине в 2026 году. Премьер-министр Юлия Свириденко поручила профильным министерствам разработать план наращивания когенерации, отменить регуляторные барьеры и создать специальные тарифы на газ для предпринимателей, которые будут обеспечивать энергией объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Свириденко.

Правительство продолжает развивать когенерационную сеть, которая обеспечит энергетическую устойчивость общин и уменьшит зависимость от крупных энергетических объектов, целенаправленно уничтожаемых врагом.

По словам Свириденко, Минэнергетики до конца декабря должен предоставить план наращивания когенерации на 2026 год с конкретными показателями и мерами.

Ожидается увеличение мощностей вдвое по сравнению с текущими показателями.

Правительство упраздняет регуляторные барьеры для развития когенерации. Министерство экономики получило задачу создать единое окно для бизнеса по вопросам присоединения к сетям. Алгоритм для предпринимателей должен стать простым и понятным, а все вопросы будут оперативно рассматриваться и решаться.

Она отмечает, что правительство развивает денежные стимулы для инвестиций бизнеса в когенерацию. В частности, прорабатывается специальный тариф на газ для владельцев когенерационных установок, обеспечивающих работу объектов критической инфраструктуры на местах.

НКРЭКУ и Госэнергонадзор должны обеспечить защиту прав хозяйствующих субъектов, которые готовы приобщаться к развитию сети.

По словам Юлии Свириденко, больше мощностей от когенерации означает меньшее отключение света по всей стране.

Добавим, в 2025 году в Украине было построено и введено в эксплуатацию более 1 000 МВт солнечной генерации, около 500 МВт газовой генерации, а также около 500 МВт мощностей установок хранения энергии.