В отдельных областях вынужденно применяются аварийные отключения электроэнергии

Несмотря на постоянные российские атаки ситуация в энергосистеме остается сложной, но контролируемой. Для балансировки активно используется импорт электроэнергии, а также применяются меры по ограничению потребления, а в отдельных областях вынужденно введены аварийные отключения светов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник на брифинге.

Он напомнил, что на прошлой неделе враг ежедневно атаковал объекты энергетической инфраструктуры Украины. Энергосистема получила одну массированную и более 43 прицельных атак, зафиксировано около 118 повреждений сетей.

Кроме того, четыре раза Россия атаковалаобъекты группы "Нефтегаз", в частности Херсонскую ТЭЦ, которая является единственным источником тепла для города.

Колесник отметил, что объединенная энергосистема Украины целостна и продолжает работать синхронно с энергосистемой континентальной Европы. Для балансировки активно используется импорт электроэнергии, а также применяются меры по ограничению потребления.

По словам замминистра, последняя российская атака привела к существенным повреждениям энергетической инфраструктуры Киевщины. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы. По состоянию на утро в Киевской области без электроснабжения остаются более 9 тысяч потребителей. На левобережье Киева и в отдельных районах области действуют аварийные отключения.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий в ряде регионов обесточены потребители в 215 населенных пунктах.

Для стабилизации работы энергосистемы в отдельных областях вынужденно применяются аварийные отключения. В других регионах действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Напомним, 27 декабря войска РФ нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки обесточены потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях.