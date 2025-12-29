Враг не прекращает атаки на энергосистему Украины: за месяц РФ выбивает в среднем по 60 трансформаторов

К концу декабря зафиксировано более 2000 ударов армии РФ по энергосетям и около 440 ударов по энергообъектам. Каждый месяц из-за действий врага система теряет в среднем 60 трансформаторов.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил и.о. министра энергетики Артем Некрасов в интервью "Forbes Украина" .

По словам Некрасова, за три месяца осени были повреждены мощности объемом 8000 МВт. По состоянию на декабрь энергетикам удалось около половины этой мощности восстановить. Однако враг не прекращает обстрелы.

"Россия атакует не только электростанции, но и электросети, подстанции и газодобывающую инфраструктуру. На 26 декабря было девять массированных ударов, каждые 10-15 дней", - отметил он.

При этом прифронтовые регионы и города в "полукольце" от Чернигова до Одессы подвергаются обстрелам фактически каждый день.

"К концу декабря зафиксировано более 2000 ударов по энергосетям и около 440 ударов по энергообъектам. За месяц россияне выбивают в среднем по 60 трансформаторов", - рассказал Некрасов.

Стратегия врага

Сегодня главной целью агрессора не столько полный блекаут, сколько попытка разорвать целостность энергосистемы. Это может привести к значительным проблемам энергоснабжения на Левобережье и в отдельных районах Правобережья.

Россияне постоянно меняют стратегию. "Сейчас у них план такой - качнуть общество. Но мы исходим из того, что атаки будут постоянно - формируем запас оборудования, восстанавливаем поврежденное, работаем 24/7", - подчеркнул и.о. министра энергетики.

Напомним, на 29 декабря ситуация в энергосистеме остается сложной, но контролируемой. Для балансировки активно используется импорт электроэнергии, а также применяются меры по ограничению потребления, а в отдельных областях вынужденно введены аварийные отключения света .