Внаслідок обстрілів ЗАЕС втратила одну з ліній живлення

Унаслідок бойових дій уночі тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення з однієї з високовольтних ліній електропередачі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

За час повномасштабної війни російські обстріли неодноразово призводили до пошкоджень ліній живлення ЗАЕС. Загалом на станції вже зафіксовано 12 повних блекаутів, останній із яких стався менш ніж місяць тому.

Крім того, Росія цілеспрямовано виводить з ладу енергетичну інфраструктуру на тимчасово окупованій території та здійснює спроби підключення Запорізької АЕС до власної енергосистеми в умовах бойових дій та окупації.

Водночас уночі ворог знову завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Миколаївської та Херсонської областей. У результаті на Миколаївщині зафіксовані знеструмлення споживачів. На Херсонщині повторно була атакована Херсонська ТЕЦ.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики працюють у безперервному режимі, щоб якомога швидше відновити електропостачання.

В Одеській та Київській областях продовжуються роботи зі стабілізації електропостачання після попередніх ворожих атак.

Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах. У цих районах ситуація залишається найскладнішою через постійні обстріли та ускладнений доступ для проведення ремонтних робіт.

Нагадаємо, 2 січня російська армія продовжила атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури. Вночі зафіксовані удари у Миколаївській та Запорізькій областях.