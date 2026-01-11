МАГАТЕ веде переговори про тимчасове перемир’я для ремонту лінії на Запорізькій АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розпочало консультації з Україною та Росією щодо встановлення тимчасової зони припинення вогню для ремонту останньої резервної лінії електропередач 330 кВ Запорізької АЕС, яка була пошкоджена під час військових дій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на МАГАТЕ.

"МАГАТЕ продовжує активно співпрацювати з обома сторонами для забезпечення ядерної безпеки та охорони на станції. Ми впевнені, що Російська Федерація та Україна продовжуватимуть конструктивно співпрацювати з нами для проведення цих необхідних ремонтних робіт та зменшення ризику аварії", – зазначив Гроссі.

За інформацією агентства, переговори розпочалися 2 січня, і пропозиція передбачає створення тимчасової зони припинення вогню приблизно за 10 км від відкритого розподільчого пристрою 330 кВ ЗАЕС, щоб українські техніки могли безпечно виконати ремонтні роботи. Зараз станція повністю залежить від єдиної функціонуючої лінії 750 кВ.

МАГАТЕ також повідомляє про значне збільшення військової активності навколо станції, зокрема вибухи, що чутні поблизу, а також про вплив військових нападів на електричну інфраструктуру на безпеку інших українських АЕС – Хмельницької, Рівненської, Південноукраїнської та Чорнобильської.

Через постійну загрозу безпеці Гроссі оголосив про підготовку нової експертної місії агентства на електричні підстанції України. Останнє тимчасове перемир’я щодо окупованої ЗАЕС відбувалося 29 грудня 2025 року під час ремонтних робіт на лінії електропередачі.

Від початку російської окупації 4 березня 2022 року Запорізька АЕС неодноразово переживала часткові й повні відключення електроживлення з запуском аварійних дизель-генераторів. Будь-яка відмова цих систем могла б призвести до аварійної ситуації.

Нагадаємо, 3 січня унаслідок бойових дій тимчасово окупована Запорізька АЕС втратила живлення з однієї з високовольтних ліній електропередачі.