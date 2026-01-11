Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

+0,27

EUR

50,18

+0,25

Готівковий курс:

USD

43,45

43,30

EUR

50,75

50,50

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

МАГАТЕ веде переговори про тимчасове перемир’я для ремонту лінії на Запорізькій АЕС

ЗАЕС
Запорізька АЕС залежна від однієї лінії / Енергоатом

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розпочало консультації з Україною та Росією щодо встановлення тимчасової зони припинення вогню для ремонту останньої резервної лінії електропередач 330 кВ Запорізької АЕС, яка була пошкоджена під час військових дій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на МАГАТЕ.

"МАГАТЕ продовжує активно співпрацювати з обома сторонами для забезпечення ядерної безпеки та охорони на станції. Ми впевнені, що Російська Федерація та Україна продовжуватимуть конструктивно співпрацювати з нами для проведення цих необхідних ремонтних робіт та зменшення ризику аварії", – зазначив Гроссі.

За інформацією агентства, переговори розпочалися 2 січня, і пропозиція передбачає створення тимчасової зони припинення вогню приблизно за 10 км від відкритого розподільчого пристрою 330 кВ ЗАЕС, щоб українські техніки могли безпечно виконати ремонтні роботи. Зараз станція повністю залежить від єдиної функціонуючої лінії 750 кВ.

МАГАТЕ також повідомляє про значне збільшення військової активності навколо станції, зокрема вибухи, що чутні поблизу, а також про вплив військових нападів на електричну інфраструктуру на безпеку інших українських АЕС – Хмельницької, Рівненської, Південноукраїнської та Чорнобильської.

Через постійну загрозу безпеці Гроссі оголосив про підготовку нової експертної місії агентства на електричні підстанції України. Останнє тимчасове перемир’я щодо окупованої ЗАЕС відбувалося 29 грудня 2025 року під час ремонтних робіт на лінії електропередачі.

Від початку російської окупації 4 березня 2022 року Запорізька АЕС неодноразово переживала часткові й повні відключення електроживлення з запуском аварійних дизель-генераторів. Будь-яка відмова цих систем могла б призвести до аварійної ситуації.

Нагадаємо, 3 січня унаслідок бойових дій тимчасово окупована Запорізька АЕС втратила живлення з однієї з високовольтних ліній електропередачі.

Автор:
Тетяна Гойденко