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Польша вместо южных портов: откуда Украина завозила дизель в августе

асс
Украина сократила импорт дизельного топлива / Depositphotos

В августе 2026 года Украина сократила импорт дизельного горючего на 10% против прошлого года — до 588 тыс. т. Из-за роста рисков на юге украинский рынок переориентировался на поставки через западную границу. Польша стала главным источником дизеля, нарастив поставки на 42%.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Еnkorr.

В целом за январь-август импорт достиг 4,2 млн. т, что на 7% превышает объем 2025 года.

Причины смены логистических путей

Главной сменой августа стало падение доли южного направления с 50 до 33%. Доля западной границы возросла до 67% против 50% в прошлом.

"Во-первых, из-за войны войны в Иране котировки на северо-западе Европы стали значительно ниже средиземноморских… Во-вторых, на юге выросли военные риски, а с ними — фрахты и вторичная логистика", — сказал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Страны-поставщики и компании-импортеры

По данным аналитиков, Польша увеличила экспорт в Украину в августе на 42% - до 259 тыс. т. Поставки из Литвы выросли на 10% - до 76,1 тыс. т. Увеличению импорта из Польши способствовало соглашение группы ОККО с компанией PERN по терминалу в Гдыне.

Снабжение с южного направления сократилось:

  • из Румынии – на 28% (121 тыс. т);
  • из Греции – на 58% (49 тыс. т);
  • из Турции – на 49% (18 тыс. т).
Фото 2 — Польша вместо южных портов: откуда Украина завозила дизель в августе

Крупнейшим корпоративным поставщиком остается польский концерн Orlen SA. Отдельные импортеры ввезли в августе следующие объемы:

  • группа ОККО – 89 тыс. т;
  • "Укрнефть" - 77 тыс. т;
  • АО "Энерго Трейд" - 55,6 тыс. т;
  • UPG – 55,4 тыс. т;
  • WOG - 40,3 тыс. т;
  • Западная топливно-энергетическая компания – 39 тыс. т.
Фото 3 — Польша вместо южных портов: откуда Украина завозила дизель в августе

"Главным вызовом для топливного рынка остается война, которая заставляет постоянно адаптироваться к новым условиям. Напряженная ситуация в начале месяца была решена в частности благодаря увеличению количества импортеров автонормами, которые всегда являются индикатором нехватки поставок", - отметил Куюн.

Напомним, из-за проблем с морскими поставками и дефицита на внутреннем рынке импорт горючего автотранспортом в июле подскочил на 82% и достиг 60 тыс. тонн. Почти весь объем пришелся на Литву и Румынию, а количество компаний-поставщиков выросло до 113-ти.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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