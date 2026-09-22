НБУ відкликав ліцензію у однієї фінкомпанії, ще одній скоротив перелік послуг: що відомо

Національний банк відкликав ліцензію у небанківської фінансової установи та виключив її з Державного реєстру фінансових установ. Ще одній фінкомпанії регулятор скоротив обсяг ліцензії, виключивши з неї факторинг.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба регулятора.

Щодо відкликання ліцензії

Національний банк України відкликав за заявою компанії ліцензію на діяльність фінансової компанії у ТОВ "Інтер Вей Капітал".

Ліцензія передбачала право надавати кошти та банківські метали у кредит, а також послуги факторингу.

У зв’язку з відкликанням ліцензії НБУ виключив компанію з Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог регуляторного законодавства.

Щодо зміни обсягу ліцензії

Національний банк України погодив зміну обсягу ліцензії ТОВ "ФК "Палладіум Фінанс" за заявою компанії. З ліцензії виключили право на надання послуг факторингу.

Після зміни ліцензії компанія зберігає право надавати кошти та банківські метали у кредит.

Відповідне рішення Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 10 вересня 2026 року.

Нагадаємо, раніше НБУ зобов'язав три фінансові компанії усунути недоліки. Національний банк України застосував письмові застереження до трьох фінансових установ, які мають виправити виявлені недоліки до 6 жовтня 2026 року.