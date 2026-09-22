НБУ отозвал лицензию у одной финкомпании, еще одной сократил перечень услуг: что известно

Национальный банк отозвал лицензию у небанковского финансового учреждения и исключил ее из Государственного реестра финансовых учреждений. Еще одной финкомпании регулятор сократил объем лицензии, исключив из нее факторинг.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба регулятора.

Относительно отзыва лицензии

Национальный банк Украины отозвал по заявлению компании лицензию на деятельность финансовой компании в ООО "Интер Вэй Капитал".

Лицензия предусматривала право предоставлять денежные средства и банковские металлы в кредит, а также услуги факторинга.

В связи с отзывом лицензии НБУ исключил компанию из Государственного реестра финансовых учреждений в соответствии с требованиями регуляторного законодательства.

Относительно изменения объема лицензии

Национальный банк Украины согласовал изменение объема лицензии ООО "ФК "Палладиум Финанс" по заявлению компании. Из лицензии исключили право предоставления услуг факторинга.

После смены лицензии компания сохраняет право предоставлять денежные средства и банковские металлы в кредит.

Соответствующее решение Комитет НБУ по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 10 сентября 2026 года.

Напомним, ранее НБУ обязал три финансовые компании устранить недостатки. Национальный банк Украины применил письменные оговорки к трем финансовым учреждениям, которые должны исправить выявленные недостатки до 6 октября 2026 года.