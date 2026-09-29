НБУ сменил лицензию "Тормес-Капитал": какие услуги доступны компании

Национальный банк согласовал "Тормес-Капитал" изменение лицензии, после которой у компании больше не будет права предоставлять финансовый лизинг. В то же время, она сохраняет право на кредитование и факторинг.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НБУ.

Изменение объема лицензии согласовано на основании заявления самой финансовой компании.

После исключения финансового лизинга Тормес-Капитал сможет предоставлять две финансовые услуги: средства и банковские металлы в кредит, а также факторинг.

Решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 24 сентября 2026 года.

По информации "Опендатабот", "Тормес-Капитал" работает с 2017 года и зарегистрирована в Днепре. Уставный капитал компании составляет 20 млн грн, ее владельцем является Андрей Борисенко. По итогам 2025 года финкомпания получила 1,25 млн. грн. дохода и 485 тыс. грн. чистой прибыли, а ее активы составили 21,1 млн. грн.

Напомним, в сентябре НБУ уже сократил перечень услуг финкомпании : "Палладиум Финанс" по собственному заявлению отказалась от факторинга и оставила только кредитование. Тогда же "Интер Вэй Капитал" полностью отказалась от лицензии финансовой компании.