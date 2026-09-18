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Toyota готує масштабну роботизацію заводів: до роботи стануть 400 тисяч роботів

Toyota готує масштабну роботизацію заводів
Toyota готує масштабну роботизацію заводів

Toyota Motor планує впровадити 400 тисяч гуманоїдних роботів на своїх виробничих майданчиках і заводах постачальників комплектуючих. При цьому більшість роботів — 250 тисяч — мають отримати саме підприємства-постачальники.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Investing.

Для власних заводів Toyota планує виділити 150 тисяч роботів, ще 250 тисяч мають працювати на підприємствах постачальників автокомпонентів.

Роботи важитимуть близько 50 кг. Замість ніг для пересування вони матимуть колеса, а для виконання операцій — руки з двома пальцями.

Коли саме Toyota планує розгорнути всі 400 тисяч роботів, не уточнюється.

Масштаб плану свідчить, що автоматизація має охопити не лише власне виробництво Toyota, а й значну частину її ланцюга постачання.

Нагадаємо, минулого року китайська компанія UBTech Robotics розпочала першу у світі масову поставку гуманоїдних роботів Walker S2 на промислові підприємства. Партія з сотень роботів уже надійшла до замовників, серед яких великі автовиробники та технологічні компанії, що використовують їх для цілодобової автоматизації виробничих та логістичних процесів.

Автор:
Тетяна Гойденко

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