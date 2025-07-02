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Фонд гарантування запускає торги активами Комінвестбанку: перший лот уже на Prozorro

Комінвестбанк
Продаж активів Комінвестбанку

Фонд гарантування вкладів оголосив про початок продажу активів АТ “Комінвестбанк”. Перший лот буде виставлено на аукціон 10 липня через систему Prozorro.Продажі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Фонду гарантування вкладів.

Про реалізацію активів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про початок реалізації активів АТ "Комінвестбанк". Перший лот уже з’явився в системі Prozorro.Продажі.

Перші торги відбудуться 10 липня. На аукціон виставлено приміщення колишнього відділення банку, розташоване в центрі Дніпра за адресою: авеню Мостова, 2. Будівля площею 140 кв. м розташована на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

Крім нерухомості, до складу лоту входять основні засоби банку, зокрема сейфи, шафи, столи та стільці. Стартова ціна пропозиції – 9,5 млн грн. Торги проходитимуть за англійською моделлю аукціону.

Детальніше з інформацією про актив можна ознайомитися у публічному паспорті на сайтах Фонду та Prozorro.Продажі, а також у віртуальній кімнаті даних.

Про Комінвестбанк

 НБУ ухвалив рішення віднести АТ "Комерційний інвестиційний банк"  до категорії неплатоспроможних. З серпня минулого року банк було віднесено до категорії проблемних через неналежну організацію системи внутрішнього контролю та управління ризиками, недостатні доходи, а також - систематичне подання недостовірної інформації.

Додамо, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про початок відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного “Комінвестбанку” з ринку.

Нагадаємо, що з 2 січня 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав виплати вкладникам АТ "Комерційний інвестиційний банк". Рішення про початок виплат було ухвалене Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 30 грудня 2024 року.

Автор:
Ольга Опенько
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