Фонд гарантирования запускает торги по активам Коминвестбанка: первый лот уже на Prozorro

Фонд гарантирования вкладов объявил о начале продаж активов АО "Коминвестбанк". Первый лот будет выставлен на аукцион 10 июля через систему Prozorro.Продажи.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов.

О реализации активов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о начале реализации активов АО Коминвестбанк. Первый лот уже появился в системе Prozorro.

Первые торги пройдут 10 июля. На аукцион выставлено помещение бывшего отделения банка, расположенное в центре Днепра по адресу: авеню Мостовая, 2. Здание площадью 140 кв. м расположена на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

Кроме недвижимости, в состав лота входят основные средства банка, в том числе сейфы, шкафы, столы и стулья. Стартовая цена предложения – 9,5 млн. грн. Торги будут проходить по английской модели аукциона.

Более подробно с информацией об активе можно ознакомиться в публичном паспорте на сайтах Фонда и Prozorro.Продажи, а также в виртуальной комнате данных.

О Коминвестбанке

НБУ принял решение отнести АО "Коммерческий инвестиционный банк" к категории неплатежеспособных. С августа прошлого года банк был отнесен к категории проблемных из-за ненадлежащей организации системы внутреннего контроля и управления рисками, недостаточных доходов, а также — систематического представления недостоверной информации.

Добавим, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о начале открытого конкурса с целью вывода неплатежеспособного Коминвестбанка с рынка.

Напомним, что со 2 января 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к выплатам вкладчикам АО "Коммерческий инвестиционный банк". Решение о начале выплат было принято Исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц 30 декабря 2024 года.