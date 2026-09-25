Нові удари по енергетиці України: Шмигаль розповів, що планує РФ

Росія готує нову кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі України на зиму. Українські спецслужби отримали документи, де вказані потенційні цілі, види озброєння та кількість ударів по кожному об'єкту.

Як пише Dilo, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

РФ готує масштабні удари по енергетиці

За словами міністра, відповідні матеріали українська сторона отримала минулого тижня від спецслужб. Він зазначив, що документи стосуються стратегії дій РФ на зимовий період.

"Там два великі документи, дуже холодно, дуже чітко прописані. З таблицями, з кількістю зброї, яка необхідна на кожен об'єкт, щоб його знищити", - сказав Шмигаль.

Він уточнив, що у планах фігурують різні види озброєння - від балістичних ракет до реактивних і звичайних безпілотників. За словами міністра, для кожного об'єкта визначені окремі "наряди", тобто заплановані засоби ураження.

Які об'єкти може атакувати РФ

Шмигаль заявив, що російські плани передбачають комплексні удари по енергетичній та комунальній інфраструктурі.

Зокрема, йдеться про об'єкти теплопостачання, водопостачання та водовідведення, генеруючі потужності, а також інтерконектори.

Окремо, за словами міністра, Росія має плани щодо великих міст. Серед них він назвав Київ, Харків, Одесу та міста з населенням близько 500 тисяч осіб.

Як Україна готується до зими

Україна вже посилює захист енергетичної інфраструктури напередодні зими. За словами Шмигаля, над об'єктами, які РФ визначила як пріоритетні цілі, вже побудували понад 200 капітальних бетонних споруд - так званих шелтерів.

Також на енергооб'єктах встановлюють предетонаційні екрани та захисні сітки від FPV-дронів.

Паралельно Україна разом із міжнародними партнерами накопичує обладнання для оперативного ремонту пошкодженої інфраструктури у разі російських атак.

Водночас Шмигаль визнав, що повністю захистити енергетичні об'єкти фізичними спорудами неможливо.

"Безумовно, ППО сьогодні дає 90% захисту. Але при тисячах ракет і дронів, навіть 10% — це боляче", - сказав міністр.

Він також заявив, що Україна готується до зимового періоду і планує продовжувати далекобійні удари у відповідь на російські атаки.

"Ми готуємось до цієї зими зовсім по-іншому, ніж були готові до минулої. Ми говоримо, що ця зима буде випробуванням, але ми його точно пройдемо", — резюмував Шмигаль.

Нагадаємо, російські атаки пошкодили 1613 енергетичних об'єктів України. Лише минулої зими країна втратила 9 ГВт генеруючих потужностей.