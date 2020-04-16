Уровень безработицы в Украине стал самым высоким за последние 15 лет

Количество безработных в Украине за первые 2 недели карантина выросло на 500-700 тысяч, за следующие две недели — в апреле — еще на 500-600 тысяч человек, и составляет около 2,5-2,8 млн человек.

Всего за время карантина работу потеряли примерно 1,0-1,3 млн человек, заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины Геннадий Чижиков, сообщает пресс-служба его ведомства.

Вместе с тем этот показатель не учитывает количество трудовых мигрантов, вернувшихся в Украину после начала пандемии.

"По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последнее 15 лет", — отметил Чижиков.

По его словам, в первую очередь, работу потеряли те, кто неформально работал в отраслях, деятельность которых была остановлена на время карантина — это около 1 млн человек.

Указано, что всего в "остановленных" отраслях занято около 4 млн человек. Также в большинстве случаев работу потеряли те работники, которые не смогли регулярно добираться на работу из-за остановки пассажирского сообщения.

"Проведенный Торгово-промышленной палатой опрос компаний показывает, что 26% из них планируют сокращение персонала, еще 30% не приняли окончательное решение", — доложил глава ТПП.

При этом в ведомстве надеются, что принятые меры по поддержке предпринимателей и малого бизнеса дадут быстрые результаты после снятия карантина.

По оценкам ТПП Украины, общий объем поддержки бизнеса через освобождение от уплаты налогов в марте и апреле составил 9,3 млрд грн. Из них 0,9 млрд грн получили предприниматели и малый бизнес, которые остановили работу на время карантина, они понесли наибольшие убытки.

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Ориентировочные потери только двух секторов — салонов красоты и пассажирских перевозок — составляют около 1,5 млрд грн за полтора месяца карантина. Потери всего бизнеса "на карантине" — в разы больше.

Ранее сообщалось, что с начала карантина по коронавирусу количество обращений украинцев в Государственную службу занятости за помощью по поводу безработицы выросло в 10 раз.