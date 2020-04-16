Экономика 1 час назад

Уровень безработицы в Украине стал самым высоким за последние 15 лет

Количество безработных в Украине за время карантина увеличилось на более чем 1 млн человек

Уровень безработицы в Украине стал самым высоким за последние 15 лет Уровень безработицы в Украине стал самым высоким за последние 15 лет
Безработица в Украине. Фото: из открытых источников

Количество безработных в Украине за первые 2 недели карантина выросло на 500-700 тысяч, за следующие две недели — в апреле — еще на 500-600 тысяч человек, и составляет около 2,5-2,8 млн человек.

Всего за время карантина работу потеряли примерно 1,0-1,3 млн человек, заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины Геннадий Чижиков, сообщает пресс-служба его ведомства.

Кратко и по делу в Telegram

Вместе с тем этот показатель не учитывает количество трудовых мигрантов, вернувшихся в Украину после начала пандемии.

"По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последнее 15 лет", — отметил Чижиков.

По его словам, в первую очередь, работу потеряли те, кто неформально работал в отраслях, деятельность которых была остановлена на время карантина — это около 1 млн человек.

Указано, что всего в "остановленных" отраслях занято около 4 млн человек. Также в большинстве случаев работу потеряли те работники, которые не смогли регулярно добираться на работу из-за остановки пассажирского сообщения.

"Проведенный Торгово-промышленной палатой опрос компаний показывает, что 26% из них планируют сокращение персонала, еще 30% не приняли окончательное решение", — доложил глава ТПП.

При этом в ведомстве надеются, что принятые меры по поддержке предпринимателей и малого бизнеса дадут быстрые результаты после снятия карантина.

По оценкам ТПП Украины, общий объем поддержки бизнеса через освобождение от уплаты налогов в марте и апреле составил 9,3 млрд грн. Из них 0,9 млрд грн получили предприниматели и малый бизнес, которые остановили работу на время карантина, они понесли наибольшие убытки.

Читайте также:
За неделю более 36 тысяч украинцев стали безработными

Ориентировочные потери только двух секторов — салонов красоты и пассажирских перевозок — составляют около 1,5 млрд грн за полтора месяца карантина. Потери всего бизнеса "на карантине" — в разы больше.

Ранее сообщалось, что с начала карантина по коронавирусу количество обращений украинцев в Государственную службу занятости за помощью по поводу безработицы выросло в 10 раз.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Как гореть работой и не гореть на работе
Как гореть работой и не гореть на работе
Нефьодов выступил против дальнейшего закрытия КПП на границе из-за карантина
Нефьодов выступил против дальнейшего закрытия КПП на границе из-за карантина
Состоялся первый этап "пасхального" обмена пленными на Донбассе
Состоялся первый этап "пасхального" обмена пленными на Донбассе
Загрузка...
Новое видео
Range Rover Evoque — женский автомобиль: правда или миф?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. "АТБ" обвинил депутатов в присвоении продуктовых наборов для незащищенных слоев населения

  3. СБУ разоблачила преступную группировку, совершившую 18 терактов в Украине (ФОТО, ВИДЕО)

  4. У берегов США застрял круизный лайнер с 250 украинцами на борту

  5. Экс-адвокат Януковича может возглавить ГБР — Соколов

Загрузка...