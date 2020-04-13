За неделю более 36 тысяч украинцев стали безработными

За прошлую неделю количество безработных в Украине выросло на 36,2 тысячи и достигло 387,5 тысяч трудоспособных лиц.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы занятости, передает "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на 13 апреля количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 387,5 тысяч лиц, что на 70 тысяч, или на 22%, больше по сравнению с показателем на эту же дату прошлого года", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что наибольшее число безработных регистрируется в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской и Львовской областях.

По данным Госслужбы занятости, в среднем на прошлой неделе статус безработного получали около 7 тысяч граждан в день.

Ранее сообщалось, что количество лиц, которые официально зарегистрировались в системе занятости, в Украине по состоянию на 7 апреля составляет 364 тысяч человек — это на 13% больше, чем на аналогичную дату в 2019 году.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины планирует в мае создать 500 тысяч рабочих мест.