Число безработных в Украине выросло минимум на 13%

Количество лиц, которые официально зарегистрировались в системе занятости, в Украине по состоянию на 7 апреля составляет 364 тысяч человек — это на 13% больше, чем на аналогичную дату в 2019 году.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко на брифинге 8 апреля, сообщает hromadske.

"Если брать сравнительный период с прошлым годом, то число безработных (обратившихся в центр занятости) выросло на 13%. Но мы ожидаем роста количества безработных", — отметил он.

По словам министра, сейчас в правительстве работают над тем, чтобы упростить процедуру официальной регистрации безработных и планируют оперативно выплачивать таким безработным государственную помощь.

Ранее Кабинет министров Украины увеличил размер Фонда государственного социального страхования на 500 млн грн для того, чтобы увеличить расходы на поддержку безработных. Также правительство изменило схему выплат по безработице.

Как сообщалось, правительство ожидает, что уровень безработицы в 2020 году вырастет с 8,1% до 9,4%.

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В свою очередь в Торгово-промышленной палате сообщали, что из-за карантина работу в Украине потеряли 700 тысяч украинцев.

По официальным данным Государственной службы статистики, в 2019 году в Украине было около 1,4 млн безработных. Данные по занятости населения Госстат обновляет ежеквартально.

Напомним, карантин в Украине был объявлен 12 марта. Первоначально предполагалось, что он продлится 2 недели, но 25 марта его продлили до 24 марта. На время карантина правительство призвало весь бизнес перевести по возможности сотрудников на работу из дому. Были закрыты развлекательные предприятия, радикально ограничена работа транспорта и торговли.