Образование и карьера 1 час назад

Госстат назвал количество безработных в Украине

Уровень безработицы составил почти 9%

Госстат назвал количество безработных в Украине Госстат назвал количество безработных в Украине
Фото: 24 канал

В октябре-декабре 2019 года уровень безработицы в Украине составил 8,7%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

"Количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 16,4 млн человек", — подсчитали в Госстате.

Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составляло 1,6 млн человек.

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В четвертом квартале 2019 года уровень занятости населения от 15 лет и старше составлял 51,2%, а населения в возрасте 15-70 лет — 57,7%.

На 1 декабря 2019 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 288,9 тысяч безработных.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что украинцы,  которые остались без работы в период карантина, получат от государства финансовую помощь. Выплаты будут назначены в установленном законодательством размере так называемого стабилизационного фонда, который вскоре сформируют.

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