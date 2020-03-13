Соцстрах возместит потерянный заработок украинцам с коронавирусом и ОРВИ

При обнаружении симптомов острого респираторного заболевания, подозрения на COVID-2019, Фонд социального страхования Украины (ФССУ) профинансирует оказание помощи по временной потере трудоспособности, которая компенсирует застрахованному лицу потерянный за время лечения заработок.

Как сообщает пресс-служба ФССУ, размер выплат по больничным зависит от продолжительности страхового стажа и определяется, исходя из среднедневной заработной платы работника. Этот вид материального обеспечения выплачивается Фондом, начиная с шестого дня временной нетрудоспособности и до момента выздоровления или установления медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК) инвалидности (первые пять дней финансируются за счет средств работодателя).

Кроме того, в случае болезни ребенка до 14 лет для лица, которое будет осуществлять уход за ней дома или в условиях стационара, Фонд компенсирует утраченный за это время заработок, начиная с первого дня ухода.

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В то же время ФССУ обращает внимание, что законодательством не предусмотрено предоставление Фондом помощи по уходу за детьми, которые не являются больными и находятся дома по причине карантина.

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В зависимости от страхового стажа размер пособия составляет:

1) 50% средней заработной платы (дохода) — застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до 3 лет;

2) 60% средней заработной платы (дохода) — страховой стаж от 3 до 5 лет;

3) 70% средней заработной платы (дохода) — страховой стаж от 5 до 8 лет;

4) 100% средней заработной платы (дохода) — страховой стаж более 8 лет;

5) 100% средней заработной платы (дохода) — застрахованным лицам, имеющим льготы в соответствии с законодательством, в том числе, пострадавшим участникам Революции Достоинства по страховым случаям, наступившим с 25 июля 2018 года.

Для получения пособия по временной потере трудоспособности от Фонда застрахованное лицо должно передать полученный лист нетрудоспособности работодателю.

Для предоставления работнику материального обеспечения работодателем заполняется заявление-расчет по установленной форме и передается в рабочий орган ФССУ в бумажном или электронном виде.

Как известно, 3 марта 2020 года первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией официально зарегистрировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в мире пандемию нового коронавируса COVID-19.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.