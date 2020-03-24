Украинцам, потерявшим работу из-за эпидемии коронавируса, обещают финансовую помощь

Граждане Украины, которые остались без работы в период карантина, получат от государства финансовую помощь.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, выплаты будут назначены в установленном законодательством размере так называемого стабилизационного фонда, который вскоре сформируют.

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Шмыгаль отметил, что средства будут платить для того, чтобы люди смогли находиться дома в период карантина.

"Доплаты, о которых я говорил, социальные выплаты — они могут осуществляться Фондом страхования на случай безработицы уже сейчас ... Мы точно обеспечим выплату всем, кто официально находился в отпуске или был уволен с работы", — отметил глава Кабмина.

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Общая программа поддержки людей будет внедрена в апреле — мае. В настоящее время продолжается работа для того, чтобы предоставить единовременную финансовую поддержку пенсионерам на время карантина.

Шмыгаль добавил, что в ближайшее время в Украине появится стратегический экономический совет развития страны, вместе с которым будут принимать меры для наиболее мягкого прохождения экономического кризиса и дальнейшего развития экономики после нее.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины создаст Стабилизационный фонд, объем которого составит почти 200 млрд грн.

16 марта 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента, чтобы попросить финансовой помощи для преодоления коронавируса.

Также президент Владимир Зеленский, из-за распространения коронавирусной инфекции, создал Координационный совет по противодействию распространения COVID-19. Основной задачей совета станет мониторинг ситуации и выработки предложений по осуществлению эффективных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19 в Украине.