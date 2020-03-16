Зеленский позвал к себе на встречу Ахметова и Коломойского (ФОТО)

Президент Украины Владимир Зеленский собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента. Свидетелями их неанонсированного визита на Банковую стала съемочная группа программы "Схемы: коррупция в деталях".

Около 17 часов на территорию Офиса президента заехала машина олигарха Рината Ахметова.

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Впоследствии съемочная группа "Схем" зафиксировала здесь кортеж владельца холдинга DCH Александра Ярославского и основателя холдинга "Кернел Групп" Андрея Веревского.

За час до встречи из Днепра в Киев также прилетел частный борт, которым пользуется олигарх Игорь Коломойский.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что олигархи могут делать полезное для государства, но они не должны быть на лидирующих ролях.