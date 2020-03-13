Ахметов стал владельцем контрольного пакета акций Днепровского коксохимического завода

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания группы Рената Ахметова и Вадима Нонвинского "Метинвест", завершила сделку по приобретению доли в ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ) и в настоящее время владеет около 73% акций предприятия. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отметим, что "Метинвест" еще в 2014 году направила заявку в Антиминопольный комитет Украины (АМКУ) на приобретение контрольного пакета акций Днепродзержинского коксохимического завода (ДКХЗ). Около года назад АМКУ одобрил данную сделку с учетом ряда ограничений.

До этого "Метинвест" получил ряд разрешений антимонопольных органов других стран на приобретение данного предприятия, однако о завершении сделки официально не сообщалось, перевод завода в группу не был подтвержден.

В апреле 2018 года Антимонопольный комитет отказал "Метинвест" в покупке Днепровского коксохимического завода у структур Evraz Романа Абрамовича.

В апреле 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение "Метинвест", на покупку более 50% акций "Днепровского коксохимического завода".

В августе 2019 года "Метинвест" купила 49,37% акций Днепровского коксохимического завода у российского бизнесмена Романа Абрамовича за 11 миллионов долларов.

При этом по данным российских СМИ, ПАО "Евраз Днепродзержинский коксохимический завод" перешел под управление "Метинвеста" еще с начала 2015 года.

Поскольку "Метинвест" еще в 2015 году подала заявку в Антимонопольный комитет Украины о разрешении на приобретение данного предприятия, которое контролировала российская горно-металлургическая группа "ЕВРАЗ".

Отметим, что Днепровский коксохимический завод специализируется на производстве кокса, смолы сульфата аммония и продуктов переработки. Российский "ЕВРАЗ" приобрел "Днепродзержинский КХЗ" в конце 2007 года. В 2017 году "Евраз-Днепродзержинский КХЗ" переименовали в "Днепровский коксохимический завод".



ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ) завершил 2018 год с чистым убытком 373,62 тысяч грн, тогда как в 2017 году получило чистую прибыль в размере 1,19 млрд грн.