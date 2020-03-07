Зеленский заявил о желании отвести олигархам роль статистов

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что олигархи могут делать полезное для государства, но они не должны быть на лидирующих ролях.

Об этом он сказал в интервью The Guardian.

"Я хочу, чтобы они имели роли статистов, а не главные роли", — заявил Зеленский.

При этом он возразил, что бизнесмен Игорь Коломойский пользуется сейчас особым статусом в Украине.

Президент также назвал "неуместным" приобретение бизнесменом Ринатом Ахметовым особняка с 14 спальнями на Французской Ривьере за 200 млн евро (этот бизнесмен в 2011 году купил за 136 млн фунтов стерлингов квартиру в Гайд-парке, это была самая дорогая недвижимость из тех, которые когда-либо были приобретены в Великобритании).

Как отмечают авторы интервью, многие в Киеве видят в смене правительства в Украине, которая состоялась на этой неделе, признак того, что старые олигархические игроки восстанавливают свое влияние, и что украинские олигархи продолжают иметь огромное влияние, а Зеленский не избавится от их махинаций, просто попросив их по-доброму.

Зеленскому придется работать с ними, просить инвестировать в Украине и финансировать государственные проекты, отмечает The Guardian.

Напомним, 4 марта во время внеочередного заседания Верховная Рада отправила в отставку Кабмин под председательством Алексея Гончарука. В тот же день парламент назначил Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины.

После этого американский инвестиционный банк Morgan Stanley посоветовал клиентам сократить позиции в еврооблигациях Украины после смены правительства и потенциального замедления реформ в стране.