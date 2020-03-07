"Больше не будет шанса": Зеленский объяснил причины перестановки в Кабмине

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил кадровые изменения в правительстве отсутствием эффективности и результативности.

Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

По словам главы государства, он должен был отреагировать на эффективность работы правительства.

"Когда вы делаете такие глубокие изменения в стране, вы не можете проиграть. Дело не в ваших личных рейтингах, не в том, что вас могут выгнать из власти, а в том, что у Украины, возможно, больше не будет шанса сделать эти изменения", — пояснил он.

При этом Зеленский заверил, что кадровые перестановки в правительстве не повлияют на курс Украины.

Он добавил, что украинские власти и в дальнейшем нацелены на выполнение реформ, сотрудничество с Международным валютным фондом и внедрение земельной реформы.

"Я не планирую менять ни одного человека в стране, который работает справедливо и эффективно", — заявил президент.

Кроме того, Зеленский отметил, что на новый Кабинет министров нет влияния со стороны олигархов.

"Они (олигархи) владеют 70-80% активов в Украине. Каждый менеджер в Украине работал на кого-то из них или каким-то образом связан с кем-то из них. Ведь они нанимают лучших — мы должны это понимать", — добавил глав государства.

Напомним, 4 марта во время внеочередного заседания Верховная Рада отправила в отставку Кабмин под председательством Алексея Гончарука. В тот же день парламент назначил Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины.

Как сообщалось, американский инвестиционный банк Morgan Stanley посоветовал клиентам сократить позиции в еврооблигациях Украины после смены правительства и потенциального замедления реформ в стране.