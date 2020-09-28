Финансирование от МВФ ожидаем до конца года, — замглавы Нацбанка

Для инвесторов базовым индикатором является сотрудничество Украины с Международным валютным фондом. И, хотя ситуация на валютном рынке также влияет не их настроения, на первом месте стоят переговоры с МВФ.

Об этом в интервью Лига.Финансы заявил заместитель председателя Национального банка Украины, курирующий валютное направление регулятора Юрий Гелетий.

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При этом, по словам Гелетия, пока рано говорить, сколько до конца года Украина может получить экономической помощи, а также будет это один или несколько траншей. "Я бы не спешил говорить "транш" или "транши". Но мы надеемся уже в этом году получить положительное решение Совета директоров Фонда. То есть финансирование мы ожидаем именно в этом году", — подчеркнул он.

Гелетий также объяснил, что затормозило пересмотр программы, который, согласно последнему Меморандуму о сотрудничестве, должен был произойти еще 1 сентября. Например, сыграл свою роль период отпусков — в фонде не было подходящих людей, которые могли бы "проработать вопрос Украины".

"Безусловно, тема независимости НБУ находилась в фокусе МВФ еще с июля. Однако,здесь я не вижу никаких рисков: между новым главой Нацбанка и руководством миссии уже наладился нормальный деловой диалог. Теперь наша задача — показать, что Украина выполняет структурные маячки и достигнутые договоренности. Это должно стать триггером для начала онлайн-миссии", — добавил он.

Среди структурных маячков он, в частности, назвал изменения в закон "О банках и банковской деятельности" в части надзора (калибровка капитала, структура капитала, корпоративное управление, лицензирование и требования к акционерам). Также в МВФ хотят понимания по бюджету-2021 и аудита расходов COVID-фонда. Замглавы НБУ также добавил, что сегодня идет техническая дискуссия вокруг государственного бюджета на 2021 год и Министерство финансов, совместно с МВФ, детализируют его параметры.

Напомним, ранее премьер-министр Украины заявил, что правительство Украины сейчас ведет переговоры с Международным валютным фондом относительно уменьшения дефицита государственного бюджета на 2021 год. В частности, он отметил, что в этом году дефицит государственного бюджета составляет 7,5% ВВП, а уже в 2021 году он будет уменьшен к 6% ВВП.