Кабмин ведет переговоры с МВФ о возможном уменьшении дефицита госбюджета-2021

Правительство Украины сейчас ведет переговоры с Международным валютным фондом относительно уменьшения дефицита государственного бюджета на 2021 год.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе рабочей поездки во Львовскую область в пятницу, 25 сентября, сообщает пресс-служба Кабмина.

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В частности, он отметил, что в этом году дефицит государственного бюджета составляет 7,5% ВВП, а уже в 2021 году он будет уменьшен к 6% ВВП.

"В этом году дефицит 7,5%, около 298 млрд грн. В следующем году мы планируем 6%, но сейчас с Международным валютным фондом ведем переговоры, чтобы его несколько уменьшить. При этом и бюджет этого года, и бюджет на следующий год являются реалистичными и будут полностью выполнены", — заверил Шмыгаль.

По его словам, стратегия правительства заключается в дальнейшем сокращении и дефицита бюджета, и государственного долга Украины.

Ранее премьер отметил, что в III квартале 2020 года наблюдается умеренное восстановление экономики, которое продолжится и в 2021 году.

Напомним, Министерство финансов Украины заложило в проект государственного бюджета на 2021 год курс гривни на уровне 29,1 грн за доллар.

Также Кабинет министров исключает даже малейшую возможность дефолта Украины.