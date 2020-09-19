Политика и экономика вчера, 22:37

Дефолт Украине не грозит — министр финансов Марченко

Глава Минфина пояснил, как Украина сможет избежать дефолтной ситуации

Сергей Марченко. Фото: Facebook Сергей Марченко. Фото: Facebook
Сергей Марченко. Фото: Facebook

Кабинет министров исключает даже малейшую возможность дефолта Украины. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Исключается... Я простой приведу пример. Вы живете на площадке с соседями. Вы пришли к ним однажды и говорите: "Одолжите мне деньги — мне нужно купить холодильник". Соседи скинулись — вы купили холодильник", — рассказал Марченко.

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Однако, как продолжает министр, через некоторое время вы не можете отдать всю сумму, и предлагаете отдать половину.

"Соседи говорят: ты наш сосед, хорошо, простим. И Аргентина так делала девять раз. Как вы думаете, можно ли девять раз обманывать своих соседей? Это нормальная практика? Я считаю, что даже один раз, если вы так сделаете, в следующий раз вам просто дверь не откроют", — добавил Марченко.

Напомним, ранее Марченко заявлял, что Украина в 2020 году еще рассчитывает получить кредиты от Международного валютного фонда, Всемирного банка и по новой программе макрофинансовой помощи от Евросоюза на общую сумму более $3,3 млрд.

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12 июня Украина получила первый транш от МВФ по новой 18-месячной программе stand-by на $5 млрд. Первый транш составил $2,1 млрд. Все деньги направлены в госбюджет.

11 июня МВФ обнародовал текст Меморандума с украинским правительством. Некоторые позиции страна уже нарушает.

22 июля новый председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко вместе с заместителями провел первую встречу с представителями Международного валютного фонда — председателем миссии МВФ в Украине Иванной Владков Голлар, постоянным представителем МВФ в Украине Йостом Люнгманом и заместителем исполнительного директора МВФ Владиславом Рашкованом.

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