Европарламентарии призвали Украину не выполнять решение Конституционного суда

Ряд депутатов Европейского парламента обратились к Украине с призывом восстановить функции Национального агентства по предупреждению и противодействию коррупции (НАПК).

Об этом говорится в официальном заявлении европарламентариев, передает "Европейская правда".

Парламентарии отмечают, что чрезвычайно обеспокоены решением Конституционного суда Украины (КСУ), потому что оно создало "правовую яму" в ключевом законодательстве по антикоррупционной реформе.

"Мы призываем украинское правительство и законодательный орган как можно быстрее заполнить юридическую пустоту, возникшую в результате решения КСУ, и быстро восстановить полностью функционирующую, эффективную и комплексную институциональную архитектуру для борьбы с коррупцией, включая судебную ветвь власти, но в то же время полностью сохранить независимость последней от исполнительной и законодательной ветвей власти — говорится в заявлении.

Евродепутаты подчеркивают, что полноценно наделенное полномочиями НАПК играет ключевую роль, и решение Конституционного суда не должно использоваться как предлог для того, чтобы ослабить или свести к второстепенной его роль".

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Европарламентарии отмечают, что ценят стремление Украины к углублению сотрудничества и интеграции с ЕС, но помощь Евросоюза и углубление сотрудничества не являются безусловными.

"Украина должна продемонстрировать постоянную приверженность проведению реформ и следование принципам ЕС. Любых шагов назад, особенно в такой чувствительной и важной сфере, как борьба с коррупцией, нужно избегать. Поэтому мы приветствуем первую реакцию президента Зеленского по этому вопросу. Мы также верим нашим коллегам в Верховной раде, которые уже много раз доказывали политическую волю стойко продолжать воплощать антикоррупционную повестку дня", — отмечают евродепутаты.

Заявление, о котором идет речь, подписали Михаэль Галлер — главный докладчик ЕП по Украине (Германия, ЕНП), Андрюс ​​Кубилюс — председатель делегации ЕП в межпарламентской ассамблеи "Евронест" (ЕНП, Литва), Влодзимеж Цимочевич — докладчик группы социал-демократов по Украине (Польша), Петра Ауштревичюс — докладчик группы Renew по Украине (Литва), Виола фон Кеймон-Таубадель — докладчик группы Зеленых по Украине (Германия) и Сандра Калниете (ЕНП, Литва).

Напомним, на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны 29 октября президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей разобраться, как и на каком основании принималось решение КС по НАПК, заверив, что реестр деклараций чиновников продолжит работу, несмотря ни на что.

Кабинет министров после этого обязал НАПК возобновить работу реестра.

В свою очередь, Государственное бюро расследований вызвало на допрос председателя КС Александра Тупицкого, а Зеленский уже подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий прекращение полномочий всех судей КС.

ГБР также заявило, что исследует влияние преступной организации, в которой мог состоять Тупицкий, на деятельность хозяйственных судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов; а также принятие мер к сокрытию этой ОПГ своих преступлений.