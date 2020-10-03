Украина реорганизовала налоговую службу, выполнив одно из требований МВФ

Украина провела реорганизацию территориальных органов Государственной налоговой службы, что является одним из структурных маяков Международного валютного фонда.

Об этом сообщает пресс-центр ГНС.

В частности, Государственная налоговая служба Украины создала территориальные органы, как ее обособленные подразделения.

Соответствующий приказ подписан главой ГНС Алексеем Любченко и согласован с министром финансов Сергеем Марченко.

"Обеспечение функционирования ГНС в формате единого юридического лица является одной из приоритетных задач, определенных для ГНС рядом решений правительства и структурным маяком Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ", — отметил Любченко.

Предполагается, что в дальнейшем Государственная налоговая служба будет функционировать как единое юридическое лицо, состоящее из центрального аппарата и территориальных органов, образованных как ее обособленные подразделения (без статуса юридических лиц).

Напомним, 30 сентября Кабинет министров Украины принял решение о реорганизации территориальных органов Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы юридических лиц. Они станут обособленными подразделениями этих ведомств. Реорганизация является одним из структурных маяков МВФ.

Как заявил министр финансов Сергей Марченко, без кредитов МВФ Украина не сможет профинансировать расходы государственного бюджета в 2021 году.

Ранее премьер-министр Украины заявил, что правительство Украины сейчас ведет переговоры с Международным валютным фондом относительно уменьшения дефицита государственного бюджета на 2021 год. В частности, он отметил, что в этом году дефицит государственного бюджета составляет 7,5% ВВП, а уже в 2021 году он будет уменьшен к 6% ВВП.