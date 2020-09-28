Политика и экономика 40 минут назад

Нацбанк не собирается финансировать расходы госбюджета за счет ОВГЗ

Замглавы регулятора Юрий Гелетий отметил, что НБУ, предварительно, будет играть маркетмейкера

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Национальный банк не cобирается финансировать бюджетные расходы, покупая облигации внутреннего государственного займа.

Об этом в интервью Лига.Финансы заявил заместитель председателя Национального банка Украины, курирующий валютное направление регулятора Юрий Гелетий.

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Он подчеркнул, что модель присутствия НБУ на рынке ОВГЗ нужно обсуждать с правительством и Национальной комиссией по ценным бумагам. "Сразу хочу подчеркнуть: мы не будем участвовать в финансировании бюджетных расходов через покупку ОВГЗ. Вариант, который мы обсуждали предварительно — роль НБУ, как маркетмейкера, чтобы избежать чрезмерной волатильности доходностей. Особенно в кризисные моменты. Но такие операции должны иметь ограничения в объеме и быть направлены на развитие рынка ценных бумаг, а не на опосредованное финансирование бюджета", — подчеркнул замглавы НБУ.

Гелетий подчеркнул, что решение этого вопроса — одна из его задач на краткосрочную перспективу и лично он хотел бы "проработать этот вопрос в течение следующего месяца".

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Напомним, что в "Слуге народа" предлагают выпуск облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года части долга и других расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Так, согласно законопроекту №4151, после выпуска ОВГЗ на такую сумму она будет передана в качестве субсидии НЭК "Укрэнерго", чтобы эта компания смогла погасить свой долг перед ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок"), а та — перед производителями ВИЭ.

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