Кабмин решил докапитализировать Укрэксимбанк за счет ОВГЗ

Кабинет министров решил докапитализировать "Укрэксимбанк" на 6,8 млрд грн путем внесения в уставный капитал 15-летних облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) со ставкой до 9,3%.

Как сообщает пресс-служба Минфина, соответствующее решение было принято на заседании правительства 23 сентября.

"По предложению НБУ, необходимый размер дополнительного капитала для Укрэксимбанка по результатам диагностического обследования в настоящее время составляет 6,8 млрд грн", — заявил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

Согласно меморандуму Украины и МВФ, предусмотрена возможность выпуска Минфином ОВГЗ на 20 млрд грн для поддержки банков и Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Согласно решению правительства ставка 15-летних ОВГЗ не должна превышать уровня доходности в 9,3% годовых.

Ранее председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер заявлял, что в августе шел диалог между правительством, банком и НБУ о докапитализации на сумму около 10 млрд грн.

Напомним, банк АО "Укрэксимбанк" планировал в 2020 году обратиться за докапитализацией в Кабинет министров на сумму около $1 млрд.