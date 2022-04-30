Влада Брянської області РФ повідомила про обстріл нафтотерміналу після "виявлення літака ЗСУ"

Губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз заявив про обстріл вранці 30 квітня території нафтотерміналу у селищі Жеча Стародубського муніципального округу, пов'язавши його з появою літака Збройних сил України. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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"Сьогодні вранці, о 6:50, російськими засобами протиповітряної оборони було виявлено літак ЗСУ. При виконанні дій, спрямованих на недопущення проникнення об'єкта на територію Російської Федерації, до населеного пункту Жеча Стародубського округу потрапило два снаряди", - висловився чиновник.

За його даними, внаслідок події вибуховою хвилею пошкодило обшивку технологічних будівель нафтоналивного терміналу. Другий снаряд пошкодив прилеглу територію.

"Наразі на місці працюють оперативні служби. Жертв немає. Ведуться оперативні заходи", - додав Богомаз.

Зазначимо також, що 29 квітня він також заявляв про мінометний обстріл з території України відділення прикордонного управління Федеральної служби безпеки Росії по Брянській області у селищі Біла Берізка Трубчевського району. Жертв у результаті інциденту не було, але було пошкоджено мережі водо- та електропостачання, які вдалося швидко відновити.

Нагадаємо, що в ніч на 25 квітня в Брянську виникла масштабна пожежа на нафтобазі, що входить до комплексу нафтопроводу "Дружба", через яку до Європи надходить російська нафта.

Раніше 14 квітня повідомлялося про вибухи на автомобільному пункті пропуску "Нові Юрковичі" на кордоні Брянської області з Україною. Однак у Службі безпеки України заявили, що перехоплення телефонних переговорів окупантів свідчать, що росіяни самі організували провокацію на кордоні.