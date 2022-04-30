Власти Брянской области РФ сообщили об обстреле нефтетерминала после "обнаружения самолета ВСУ"

Губернатор Брянской области России Александр Богомаз заявил об обстреле утром 30 апреля территории нефтетерминала в поселке Жеча Стародубского муниципального округа, связав его с появлением самолета Вооруженных сил Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"Сегодня утром, в 6:50, российскими средствами противовоздушной обороны был обнаружен самолет ВСУ. При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию Российской Федерации, в населенный пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда", - выразился чиновник.

По его данным, в результате происшествия взрывной волной повредило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала. Второй снаряд повредил прилегающую территорию.

"В настоящее время на месте работают оперативные службы. Жертв нет. Ведутся оперативные мероприятия", - добавил Богомаз.

Отметим также, что 29 апреля он также заявлял о минометном обстреле с территории Украины отделения пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Брянской области в поселке Белая Березка Трубчевского района. Жертв в результате инцидента не было, но были повреждены сети водо- и электроснабжения, которые удалось быстро восстановить.

Напомним, что в ночь на 25 апреля в Брянске возник масштабный пожар на нефтебазе, входящей в комплекс нефтепровода "Дружба", через который в Европу поступает российская нефть.

Ранее, 14 апреля, сообщалось о взрывах на автомобильном пункте пропуска "Новые Юрковичи" на границе Брянской области с Украиной. Однако в Службе безопасности Украины заявили, что перехваты телефонных переговоров оккупантов свидетельствуют, что россияне сами организовали провокацию на границе.