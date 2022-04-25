В российском Брянске пылает нефтебаза (ВИДЕО)

В российском городе Брянске произошел пожар на нефтяной базе. Как передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ, пожар произошел приблизительно в два часа ночи в Фокинском районе на Московском проспекте.

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"К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара.

По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы", – говорится на сайте МЧС РФ.

Впоследствии ведомство удалило с сайта эту информацию.

В то же время, в соцсетях россияне сообщили, что жители Брянска слышали взрывы, а впоследствии произошел пожар на нефтебазе.

В частности, россияне, проживающие в Брянске, рассказывают, что "слышали хлопки" и "видели огонь" в нескольких районах города.

Напомним, 21 апреля в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны Российской федерации, разрабатывающего "Искандеры" и системы С-400, возник пожар, в результате которого погибли 7 человек, а 30 получили ранения.

Ранее сообщалось, что 20 апреля напротив мэрии Москвы произошел пожар. Тогда, по данным МЧС, никто не пострадал.